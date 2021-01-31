وكيل شعبة الأدوات المكتبية: مراكز تنمية الأطفال تستخدم الألعاب في التعليم

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إن الطفل عبارة عن صفحة بيضاء يتم تشكيلها من الآباء عن طريق إخراج الطاقة واستكشافه للعامل الخارجى المحيط به.





وأضاف "حسن"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مراكز تنمية الأطفال تستخدم ألعاب الأطفال فى التعليم وتخرج الطاقة الكامنة بداخله ويتعامل مع اللعبة دون قيود".





ولفت إلى أن الأطفال فى عمر الستة أشهر يبدأ الطفل على سبيل المثال باستكشاف اللعبة ويقوم بكسرها، مشيرا إلى أن الأطفال فى البداية يتم توجيهه يكون على أتم الانتباه ويتفاعل مع اللعبة.





وتابع وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، أن طريقة تعامل المحيطين مع الطفل يكون عن طريق التوجيه وذلك بخلاف اللعبة تكون محور استكشافى له.