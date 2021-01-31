ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل شعبة الأدوات المكتبية: مراكز تنمية الأطفال تستخدم الألعاب في التعليم

الأحد 31/يناير/2021 - 12:54 م
محمد حسن ، وكيل شعبة
محمد حسن ، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال
Advertisements
شيرين عادل
قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إن الطفل عبارة عن صفحة بيضاء يتم تشكيلها من الآباء عن طريق إخراج الطاقة واستكشافه للعامل الخارجى المحيط به.

وأضاف "حسن"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مراكز تنمية الأطفال تستخدم ألعاب الأطفال فى التعليم وتخرج الطاقة الكامنة بداخله ويتعامل مع اللعبة دون قيود". 

ولفت إلى أن الأطفال فى عمر الستة أشهر يبدأ الطفل على سبيل المثال باستكشاف اللعبة ويقوم بكسرها، مشيرا إلى أن الأطفال فى البداية يتم توجيهه يكون على أتم الانتباه ويتفاعل مع اللعبة.

وتابع وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، أن طريقة تعامل المحيطين مع الطفل يكون عن طريق التوجيه وذلك بخلاف اللعبة تكون محور استكشافى له.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في غنى عنها.. شاهد.. مدرب دولي: لعب الكارديو لإنقاص الوزن يصيب الإنسان بأمراض خطيرة

حكم ممارسة لعبة الدومينو في الإسلام .. دار الإفتاء ترد .. فيديو

شعبة الأدوات المكتبية تطالب المالية برفع الأعباء عن كاهل القطاع

تعرف على أهمية الألعاب التقليدية لتنمية المهارات والقدرات الإبداعية للأطفال.. فيديو

علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال.. بـ 5 حيل مبتكرة

محمد حسن: اقتصار ألعاب الطفل على الكرة والمسدسات مفهوم خاطئ

ترشيحاتنا

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي

بيان عاجل لـ صحة دبي بشأن عينات وفحوصات كورونا

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

وزير النقل تحت القبة: نخطط لإنشاء طريق بري يربطنا بـ 8 دول أفريقية

لا نخشى بطل أفريقيا وجماهيره.. نجم الدحيل يتحدى الأهلي قبل موقعة الخميس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور