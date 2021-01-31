سامسونج في المقدمة.. تعرف على أرخص هواتف الجيل الخامس

مع توفير شبكات الجيل الخامس في بعض الدول، أصبحت جميع العلامات التجارية تعمل على دعم التقنية الجديدة في هواتفها، ولكن لا يعلم المستخدمون أين منهم تقدم أرخص هواتف الجيل الخامس، وعلى الرغم من إطلاق العديد من الهواتف الداعمة لتقنية الإنترنت السريعة إلا أن بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية كشفت عن أرخص هواتف الجيل الخامس ضمن أجهزتها الجديدة لتجعلها في متناول الجميع.









أرخص هواتف الجيل الخامس



ونستعرض خلال التقرير التالي، أرخص هواتف الجيل الخامس المتوفرة في معظم الدول التي تدعم هذه الشبكات:













1. هاتف موتورولا Moto One 5G Ace:

كشفت شركة موتورولا أوائل الشهر الجاري عن أرخص هواتف الجيل الخامس التي تطرحها الشرحها الشركة، حيث يأتي هاتف Moto One 5G Ace بسعر 399 دولارا (أي ما يعادل 6,261 جنيه مصري).









ويأتي هاتف Moto One 5G Ace، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.7 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Snapdragon 750G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، إلى جانب بطارية بقوة 5000 أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 و8 و8 ميجابيكسل على التوالي، وأخرى أمامية بدقة 16 ميجابيسكل.









2. هاتف شاومي Mi 10 Lite:

أعلنت شركة شاومي خلال العام المنصرم عن ما تطلق عليه أرخص هواتف الجيل الخامس ضمن سلسلة مي 10، ويجلب هاتف Mi 10 Lite، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، لفئة الهواتف المتوسطة الفئة بفضل معالج Snapdragon 765G.









ويحتوي هاتف شاومي Mi 10 Lite، على بطارية بسعة 4160 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، ويقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصة، مع كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 350 يورو (أي ما يعادل 6,673 جنيها مصريا)، لنسخة 64 جيجابايت.









3. هاتف سامسونج Galaxy S20 5G:

أطلقت شركة سامسونج أحدث وأرخص هواتف الجيل الخامس خلال الأيام الماضية تحت اسم Galaxy A32 5G، ويحتوي الهاتف أفضل المواصفات ضمن الفئة المتوسطة، فهو يأتي بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بها نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.









ويقدم هاتف Galaxy A32 5G، دعما لشبكات الخيل الخامس بفضل معالج من نوع Dimensity 720 5G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و6 و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و128 جيجابايت، ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و8 و5 و2 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويتوفر بسعر 279 يورو، أى ما يعادل 4380 جنيها مصريا.