وكيل شعبة الأدوات المكتبية: ألعاب الأطفال لها دور كبير في تنمية المواهب وحواس الطفل

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إن الطفل عبارة عن صفحة بيضاء يتم تشكيلها من الآباء عن طريق خروج الطاقة السلبية واستكشافه للعامل الخارجى المحيط به".





وأضاف "حسن"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الطفل فى عمر الست شهور فى حالة رؤيته للعبة تتحرك يعكس ذلك قدرته على استمتاع تحريك اللعبة ولها مردود".





وأشار إلى أن الطفل ليس مطالبا بأي شئ سوى أن يلعب،ويتم تخصيص وقت وتركيز وتنمية القدرة على الألعاب، وبعد دخوله فى عمر العام تتولد لديه طاقة تنمية كافة حواسه ومواهبه واكتشافه للعبة الخاصة به.





وتابع: "أنه لابد من تفاعل الآباء مع أطفالهم خاصة فى كافة مراحل نموهم، خاصة أن الطفل الذى يعكف على اللعب مرح ولطيف بخلاف الطفل الكئيب البعيد عن لعب الأطفال".