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فن

من كواليس «بنت القبايل» .. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي

الأحد 31/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت منة فضالي في الصورة من كواليس مسلسلها "بنت القبايل". 

ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وعلقوا كالتالي: 

- قمر
- وحشتينا
- إيه العمل القادم يا نجمة

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت. 

وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز. 
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