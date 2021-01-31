من كواليس «بنت القبايل» .. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت منة فضالي في الصورة من كواليس مسلسلها "بنت القبايل".





ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وعلقوا كالتالي:





- قمر

- وحشتينا

- إيه العمل القادم يا نجمة





وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.



