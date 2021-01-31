ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير النقل تحت القبة: نخطط لإنشاء طريق بري يربطنا بـ 8 دول أفريقية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:07 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، مشيرًا إلى أن الطريق البري يربط بين 9  دول أفريقية منها السودان.


وقال وزير النقل، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، إن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق الطريق من السلوم إلى بنغازي، موضحًا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، كما أنه يساهم في نقل البضائع لليبيا.


وأضاف: "كان هناك تنسيق مع تشاد هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وجرى الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".
 

وأوضح وزير النقل أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أن أحدث النظم التي يستم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مئات المشروعات.. وزير النقل يستعرض إنجازات الوزارة خلال افتتاح معرض تكنولوجيا النقل

«سنة ونصف كتير» .. الرئيس السيسي يأمر بسرعة إنجاز مشروع حيوي

وزير النقل : مشروعات جديدة في مجال الربط السككي مع دول الجوار

وزير النقل يعقد اجتماعا مع السفير الفرنسي لبحث التعاون الثنائي.. ستيفان روماتيه: اهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري

السفير الالماني: شركتا (DB شانكر – DHL ) ترغبان في التعاون مع مصر بمجال نقل البضائع

وزير النقل لـ رئيس الوزراء: 114 مليار جنيه لمشروعات تطوير الإشارات وازدواج خطوط السكة الحديد

ترشيحاتنا

نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

السعودية.. تحذير شديد من طقس اليوم.. وهذا موعد سقوط الأمطار

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو

الجهاز الطبي للأهلى يكشف موقف نجم الفريق من مواجهة الدحيل

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم نقل وميكروباص بكورنيش المعادي .. صور

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن