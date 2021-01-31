شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور

بالرغم من المآسي التي يعيشها أبناء فلسطين المحتلة، إلا أنه مازال أبناؤها يحلمون ويبدعون، حيث استفاد الشاب رياض العملة من محافظة نابلس من هذه القيود التى فرضها الاحتلال ووباء كورونا ليخرج إلى النور أحد إبداعاته في عالم السيارات حيث تمكن من صنع سيارة كلاسيكية داخل ورشته المتواضعة المتواجدة أسفل منزله.





الشاب المبدع كان يعمل منذ سنوات في بيع قطع الغيار الخاصة بالسيارات في مدينة نابلس، مما أدى إلى جعله يفهم تكوين السيارة جيدا، وبالفعل منذ بداية انتشار فيروس كورونا وفرض القيود عليهم تمكن من تجميع ثاني سياراته الخاصة.





عمل "رياض العملة" على مدار أربعة أشهر على رسم الرسومات الهندسية الخاصة بالسيارة، ثم بعد ذلك قام بصنع الهيكل الخارجي لها، ثم قام بتجميع الأجزاء الميكانيكية الداخلية من قطع الغيار المتوفرة لديه والتي تتوفر له الخبرة الكافية بها.





وقال الشاب الفلسطيني رياض العملة إن سيارته الكلاسيكية التي صنعها اطلق عليها اسم "نوح" على اسم ابنه الأصغر، وهى من فئة السيارات الكلاسيكية القديمة وتتسع لراكبين فقط، وتمتاز بطول مقدمتها، ووجود المصابيح خارج جسمها، وقد تلقى عروضا لبيعها، غير أنه رفض ذلك.





وأوضح أنه حين يسير بسيارة نوح يشعر كأنه في الزمن الجميل، وقد نالت إعجاب كل من شاهدها مما دفع غالبيتهم إلى طلب التقاط صورة بجانبها.





وتابع رياض العملة: "لقد استطعت أن استثمر هذا الإعجاب لدى الناس في استخدامها في المناسبات وتصوير الأفراح".





وأكد الشاب الفلسطيني أنه يسعى حاليا لتسجيل مركبته لدى الجهات الرسمية الفلسطينية، ليتمكن من السير بها بين مدن وبلدات الضفة الغربية، ويطمح في صنع مزيد من المركبات وتنفيذ أفكار جديدة تلبي شغفه وحبه للسيارات منذ طفولته.





والجدير بالذكر أن الشاب الفلسطيني رياض العملة قد تمكن قبل عدة سنوات، من صناعة سيارة دفع رباعي بأدوات بسيطة، وأطلق عليها أسم آدم تيمنا بنجله البكر، وهذه السيارة أطلق عليها اسم نوح على اسم ابنه الأصغر.