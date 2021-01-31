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مجانية بالكامل.. وزير الاتصالات: مبادرة مصر الرقمية تخصص أماكن للمغتربين للتدريب |فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 01:04 م
وزير الاتصالات ،
وزير الاتصالات ، المهندس عمرو طلعت
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نورهان رأفت
قال المهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، إن مبادرة "مصر الرقمية"، مجانية بالكامل، لكافة الطلاب الملتحقين بها، وتضمن تدريبات علمية وعملية ، اقامة كاملة للمغتربين، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، منوها على أن القيادة السياسية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهدا، في إنجاح تلك المبادرة.

وأضاف المهندس عمرو طلعت، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن المبادرة تستهدف استقبال الطلاب، من خارج العاصمة، على نفقة الوزارة، في أماكن معدة لهم خصيصا.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن سوق العمل الحالي، يتطلب مهارات خاصة، ومتنوعة، وإتقان اللغة الإنجليزية، وخبرات علمية وعملية، بالإضافة للمهارات الشخصية، والقدرات الناعمة.

وأكمل: أنه تم التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات، لتستضيف الشباب، وتدريبهم على الأسلوب الحديث، في إدارة المشروعات، والتعامل مع الثقافات المختلفة، إلى جانب تحسين القدرات الشخصية.
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