ضبط 22 محضراً لمخالفة ارتداء الكمامة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، تنفيذ الحملات الرقابية على المحال والمطاعم والكافيهات، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.





قال العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 محضراً لعدم ارتداء الكمامة، مشددا على استمرار الحملات بصفة يومية لمتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية.





اقرأ المزيد :





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملة لرفع الاشغالات بطريق عزبة صادق قلينى، برئاسة المهندس حامد فخرى نائب رئيس المركز، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.





وفي سياق متصل أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مديرية القوي العاملة نفذت 7 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 70 متدربًا في القرى الأكثر احتياجا وقري مبادرة حياة كريمة ، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية





مؤكدًا على استمرار تلك الوحدات المتنقلة للتدريب وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة لتدريب الشباب على المهن المختلفة .





أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة، أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية بـ 4 مجالات هي (التدريب المهني ـ قياس مستوى المهارة ـ رخصة مزاولة الحرفة ـ التدرج المهني) ، وذلك ضمن خطة المديرية خلال الفترة من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر من العام الماضي 2020 بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة في نطاق المحافظة .





وأضاف أنه تم تنفيذ 15 دورة تدريبية في مجال التدريب المهني بإجمالي 225 متدربًا ، وذلك تفعيلا ً لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب و إعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل





مشيرا ً إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين وتتضمن عددا من المهن والحرف منها الكهرباء والتوصيلات والتفصيل وغيرها فضلا ً عن استخراج 3603 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة وفى مجال التدرج المهني استفاد نحو 25 من برامج التدرج المهني .



