ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رفقاء الخير.. توزيع 70 وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا والعاملين بمستشفى سوهاج

الأحد 31/يناير/2021 - 12:24 م
وجبات الطعام المنزلي
وجبات الطعام المنزلي
Advertisements
أنغام الجنايني
وزع فريق المتطوعين لمُساعدة مُصابي فيروس كورونا المُستجد، والمكون من 100 شخص على مستوى مراكز محافظة سوهاج، برئاسة المهندس أحمد خالد، 70 وجبة طعام مُغلفة، على مستشفيات العزل بالمحافظة.

تم توزيع الـ70 وجبة على مُصابي كورونا والممرضين والعاملين بمستشفى سوهاج العام.

اقرأ أيضاً:

ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعة تُسمى "رفقاء الخير" وتتكون من خيرة أبناء سوهاج، حيث دشنوا مبادرة لمُساعدة المواطنين طبيًا في ظل الظروف الراهنة، وتتعدد الخدمات التي يستطع القائمين بالمبادرة على توفيرها مثل:"اسطوانات اكسجين، برتوكول علاج، قياس نسبة الأكسجين في الدم، ونبضات القلب، وقياس السكر والضغط، وسيارة لنقل الحالات إلى المستشفيات."

كما أنهم يجهزون الوجبات المنزلية للمرضى الخاضعين للعزل سواء بالمستشفيات المُخصصة للعزل أو بالعزل المنزلي، ويتم التسليم لمُصابي فيروس كورونا المستجد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لتلاشي عدوى الوباء، بالحفاظ على التباعد الجسدي بين الأشخاص، والإلتزام بإرتداء الكمامات واستخدام المطهرات أولًا بأول.
رفقاء الخير.. توزيع 70 وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا والعاملين بمستشفى سوهاج
رفقاء الخير.. توزيع 70 وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا والعاملين بمستشفى سوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤسس حملة تنظيف المقابر بالصعيد يخضع للعزل المنزلي عقب إصابته بكورونا

«رفقاء الخير».. توزيع وجبات طعام على 3 مستشفيات عزل بمحافظة سوهاج

لم يكلوا ولم يملوا.. قصة شباب سوهاج الذين وفروا احتياجات 4000 حالة من مصابي كورونا

مصرع مُسن إثر تناوله وجبة طعام منزلي فاسدة في سوهاج

إصابة ربة منزل وطالبتين بتسمم غذائي في سوهاج

بينهم رضيعة.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

ترشيحاتنا

كورونا يقتل الجنرال النووي الذي صمد أمام أكبر كارثة بيئية

البنك المركزي: تراجع صافى احتياطى مصر من الذهب إلى 4.4 مليار دولار خلال سبتمبر 2020

لا نخشى بطل أفريقيا وجماهيره.. نجم الدحيل يتحدى الأهلي قبل موقعة الخميس

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

مجدي عبدالغني: كل الاحترام لأحكام القضاء.. والاستئناف خلال أيام

اتقلبت العربية.. فادي خفاجة يتعرض لحادث سير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور