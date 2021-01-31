رفقاء الخير.. توزيع 70 وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا والعاملين بمستشفى سوهاج

وزع فريق المتطوعين لمُساعدة مُصابي فيروس كورونا المُستجد، والمكون من 100 شخص على مستوى مراكز محافظة سوهاج ، برئاسة المهندس أحمد خالد، 70 وجبة طعام مُغلفة، على مستشفيات العزل بالمحافظة.





تم توزيع الـ70 وجبة على مُصابي كورونا والممرضين والعاملين بمستشفى سوهاج العام.





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ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعة تُسمى "رفقاء الخير" وتتكون من خيرة أبناء سوهاج، حيث دشنوا مبادرة لمُساعدة المواطنين طبيًا في ظل الظروف الراهنة، وتتعدد الخدمات التي يستطع القائمين بالمبادرة على توفيرها مثل:"اسطوانات اكسجين، برتوكول علاج، قياس نسبة الأكسجين في الدم، ونبضات القلب، وقياس السكر والضغط، وسيارة لنقل الحالات إلى المستشفيات."



