بعد اعتباره دور الرئيس رمزيا.. هل يفكر الغنوشي في الانقلاب؟

وجه رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، اليوم الأحد، انتقادات حادة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك في أعقاب تصريحات مثيرة أدلى بها حيث اعتبر أن دور رئيس الجمهورية "رمزي" في البلاد.





ووفقا لـ "الحدث"، قال مرزوق، في تصريحات صحفية اليوم، إن كلام الغنوشي "تعبير صادق عن فكرة الانقلابي العميق".





كما رأى أن دعوته لإرساء "نظام برلماني كامل" يعكس "رغبة الإخوان في تفكيك الدولة الوطنية التي يكرهونها".





وقال رئيس البرلمان التونسي، خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق "زوم" أمس السبت، إن رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد وبالتالي رافض للتحوير الوزاري.





وأضاف أن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.





وشدد على أن السلطة التنفيذية بيد حركة النهضة التي يزعمها، وهي الحزب الفائز في الانتخابات النيابية.





وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.



