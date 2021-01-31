كيف يتم الاستفادة من تسهيلات البنوك الزراعية؟.. علاء فاروق يجيب بقوة

قال الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة تسوية ديون الفلاحين المتعثرين الهدف الأساسي منها هو فتح صفحة جديدة مع عملاء البنك وتحسين الصورة الذهنية لدى العملاء لاستئناف نشاطهم الإنتاجي، بالإضافة إلي التخلص من التراكمات القديمة للمشاكل عند الفلاحين والمزارعين، وبالأخص صغار المزارعين.





وتابع الدكتور خالد عبدالفتاح، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن تلك المبادرة تتماشى مع مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري، ويعتبر عدد المستفيدين من تلك المبادرة 328 ألف عميل، بقيمة إجماليها حوالي 6.3 مليار جنيه، وهم اجمالي اصل المديونيات إلى جانب الفوائد.





وأشار إلى أن المبادرة تعمل على جزئين، وهي إعدام نهائي لكامل المديونيات بالنسبة لجميع العملاء ممن يبلغ تصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو اقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة على هؤلاء العملاء، وتبلغ قيمة تلك العوائد لـ 307 آلاف عميل بـ 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمة قدرها 226 مليون جنيه، وذلك يجعل له أحقية بالتعامل مع الجهاز المصرفي.





وأضاف أن الجزء الثاني من المبادرة يتعلق بإسقاط 50% من مديونيات 21 ألف عميل بإجمالي 3 مليارات ونصف، وعوائد متراكمة بنحو 2.2 مليار جنيه وهم العملاء الأكثر من 25 ألف جنيه إلى مليون جنيه سواء من أفراد أو شركات، وأيضا لهم احقية في التعامل بعد ذلك مع الجهاز المصرفي ولكن بوضع دراسة ائتمانية على حدة.