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وعي وإدراك.. وزير الاتصالات: عدد المسجلين بـ منصة "مصر الرقمية" بلغ مليون شاب.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 12:22 م
وزير الاتصالات ،
وزير الاتصالات ، المهندس عمرو طلعت
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نورهان رأفت
قال المهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا ،  إن عدد المسجلين على منصة "مصر الرقمية" ، بلغ المليون شاب ، وهو ما يوضح ادراك ووعي الشعب المصري ، بأهمية الرقمنه وتكنولوجيا المعلومات .

وأضاف المهندس عمرو طلعت ، خلال لقاءه لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه من خلال منصة "مصر الرقمية" ، يمكنه الحصول على مجموعة من الخدمات ، كخدمات المرور ، والتموين ، وتزداد تلك الخدمات مع مرور الوقت ، وفي حالة الرغبة في التواصل المباشر ،  فيمكن للمواطن الاتصال بالرقم الساخن 15999.

و في سياق أخر ، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن سوق العمل الحالي ، يتطلب مهارات خاصة ، ومتنوعة ، واتقان للغة الانجليزية ، وخبرات علمية وعملية ، بالإضافة للمهارات الشخصية ، والقدرات الناعمة .

وأكمل : أنه تم التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات ، لتستضيف الشباب ، وتدريبهم على الأسلوب الحديث ، في ادارة المشروعات ، والتعامل مع الثقافات المختلفة ، إلى جانب تحسين القدرات الشخصية .
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