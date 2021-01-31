وعي وإدراك.. وزير الاتصالات: عدد المسجلين بـ منصة "مصر الرقمية" بلغ مليون شاب.. فيديو

قال المهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا ، إن عدد المسجلين على منصة "مصر الرقمية" ، بلغ المليون شاب ، وهو ما يوضح ادراك ووعي الشعب المصري ، بأهمية الرقمنه وتكنولوجيا المعلومات .





وأضاف المهندس عمرو طلعت ، خلال لقاءه لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه من خلال منصة "مصر الرقمية" ، يمكنه الحصول على مجموعة من الخدمات ، كخدمات المرور ، والتموين ، وتزداد تلك الخدمات مع مرور الوقت ، وفي حالة الرغبة في التواصل المباشر ، فيمكن للمواطن الاتصال بالرقم الساخن 15999.





و في سياق أخر ، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن سوق العمل الحالي ، يتطلب مهارات خاصة ، ومتنوعة ، واتقان للغة الانجليزية ، وخبرات علمية وعملية ، بالإضافة للمهارات الشخصية ، والقدرات الناعمة .





وأكمل : أنه تم التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات ، لتستضيف الشباب ، وتدريبهم على الأسلوب الحديث ، في ادارة المشروعات ، والتعامل مع الثقافات المختلفة ، إلى جانب تحسين القدرات الشخصية .