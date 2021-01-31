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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تمدد تطبيق مستويات التباعد الاجتماعي لأسبوعين آخرين

الأحد 31/يناير/2021 - 12:18 م
صدى البلد
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أ ش أ
قررت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم /الأحد/ تمديد فترة مستويات التباعد الاجتماعي والقيود الأكثر صرامة لأسبوعين آخرين حتى نهاية عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة الموافق يوم 12 فبراير المقبل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن "الموجة الثالثة من الفيروس التي كانت تتباطأ لفترة قصيرة، تهدد أماكن الحياة اليومية مثل مستشفيات وأماكن عمل ومنشآت رياضية وغيرها بعد ظهور الإصابات الجماعية انطلاقا من منشآت تعليمية دينية".

وأضاف أن اتخاذ الحكومة لهذا القرار لم يكن سهلا نظرا لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتضررون من كورونا، مؤكدا على أنه في حال أصبح الوضع مستقرا للجائحة حتى عطلة عيد رأس السنة القمرية، يمكن بدء التطعيم وفتح المدارس في مارس دون أي عوائق، ويمكن تسريع وتيرة استعادة الحياة اليومية العادية الثمينة.

وعبر جيونج، عن أسفه للصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة، داعيا إلى بذل المزيد من الطاقة لتجاوز لحظة حاسمة أخيرة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن البلاد تلقت أمس السبت إخطارا رسميا فيما يتعلق بتوزيع لقاحات من خلال مرفق "كوفاكس" العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أنها ستحصل على جرعات لقاح فايزر لنحو 60 ألف شخص في منتصف فبراير.
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