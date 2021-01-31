اليوم .. إعادة فتح كنائس القاهرة والاسكندرية بنسبة حضور 25%

قال الأنبا ميخائيل، وكيل الكلية الاكليريكية بالعباسية، إننا اليوم نحتفل بالذكرى الستين لإنشاء مبنى الكلية الاكليريكية، وذلك تزامنًا مع ذكرى نياحة البابا كيرلس الرابع الذى مر على نياحته حوالي 160 عامًا .





وأضاف الأنبا ميخائيل ، خلال حواره ببرنامج " الآن "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قداس اليوم كان به احتفالية رائعة جدًا بقرار قداسة البابا تواضروس الثانى بعودة الصلاة وفتح الكنائس من جديد .





أشار وكيل الكلية الاكليريكية بالعباسية ، إلى أننا نشعر بفرح كبير بعد هذا القرار ، منوها إلى أن الشعب المسيحي بمصر اظهر ايقونة رائعة فى الحرص والاحتياط والتدقيق في الاشتراطات الاحترازية على الرغم من اشتياقهم فى الصلاة .



