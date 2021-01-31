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توك شو

اليوم .. إعادة فتح كنائس القاهرة والاسكندرية بنسبة حضور 25%

الأحد 31/يناير/2021 - 12:20 م
الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل
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ريهام فيكتور
قال الأنبا ميخائيل، وكيل الكلية الاكليريكية بالعباسية، إننا اليوم نحتفل بالذكرى الستين لإنشاء مبنى الكلية الاكليريكية، وذلك تزامنًا مع ذكرى  نياحة البابا كيرلس الرابع الذى مر على نياحته حوالي 160 عامًا .

وأضاف الأنبا ميخائيل ،  خلال حواره ببرنامج " الآن "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،  أن قداس اليوم كان به احتفالية رائعة جدًا بقرار قداسة البابا تواضروس الثانى بعودة الصلاة وفتح الكنائس من جديد .

 أشار وكيل الكلية الاكليريكية بالعباسية ، إلى أننا نشعر بفرح كبير بعد هذا القرار ، منوها إلى أن الشعب المسيحي بمصر اظهر ايقونة رائعة فى الحرص والاحتياط والتدقيق في الاشتراطات الاحترازية على الرغم من اشتياقهم فى الصلاة .

ودعا  وكيل الكلية الاكليريكية بالعباسية ، الله أن يحفظ الله مصر و بلادنا والعالم كله من كافة الأوبئة   ، لافتًا إلى أنه من المهم جدًا التعرف على الأسر الموجودة فى نطاق الكنيسة لعمل الحجز الالكترونى حتى لا يزيد عدد المصلين في الكنيسة عن 25% أو 50% نظرا للظروف التى نمر بها .
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