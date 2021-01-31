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رياضة

محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد

الأحد 31/يناير/2021 - 12:24 م
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
يحل فريق ليفربول بقيادة المحترف المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم، الأحد،  باستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في تمام السادسة والنصف مساءً،وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ،beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي. 

ومن المتوقع ان يبدأ كلوب مدرب ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: هندرسون - فيليبس - أرنولد - روبرتسون

الوسط: فينالدوم - تياجو ألكانتارا - ميلنر

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حسم قمة مباريات الجولة العشرين الماضية، بالتغلب 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الخميس.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق نقطتين فقط عن وست هام الخامس.

وشهدت الفترة الأخيرة نتائج غير متوقعة لليفربول بطل البريميرليج، لكنه استعاد توازنه بالفوز على توتنهام وأثبت أنه ما زال قادرا على المنافسة هذا الموسم، رغم الإصابات التي يعاني منها في الدفاع.

ويفتقد ليفربول لخدمات فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، بينما تعرض جويل ماتيب لإصابة خلال مباراة توتنهام التي غاب عنها أيضًا فابينيو الذي كان يلعب في عمق الدفاع لتعويض الغيابات.
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