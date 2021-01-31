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برلمان

وزير النقل: نسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج

الأحد 31/يناير/2021 - 12:25 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة قامت بوضع خطة لتطوير وتحديث 1120 مزلقانا تم الانتهاء من 732 منها وتطوير نظم التحكم.


وكشف الوزير أن هناك توجيها من الرئيس للتنسيق مع الشركات المتخصصة، والتي تعمل في الحديد والصلب لإنتاج قضبان حديد السكة الحديد.


وأضاف وزير النقل والمواصلات، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، أنه سيتم التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج قطبان السكة الحديد، مشيرا إلى أننا نحتاج لإنتاج 50 ألف طن لنغطي احتياجاتنا، وسيكون الإنتاج نصف مليون طن وسنقوم بتصدير القضبان للدول الأخرى، موضحا أن هذا يوفر العملة الصعبة ويمكن مصر من توفير فرص عمل للشباب.
وزير النقل: نسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج
وزير النقل: نسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج
وزير النقل: نسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج
وزير النقل: نسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج
وزير النقل: نسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج
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