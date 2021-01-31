أبرز ما جاء في زيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب لمحافظة بورسعيد | شاهد

عرض برنامج "صباحك مصري" تقريرا ، عن استقبال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، الذي تضمن عدد من مجلسي النواب والشيوخ .





وقال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، خلال التقرير، إن الزيارة تضمنت الاطلاع على النهضة الصناعية الكبرى، بالمحافظة ، بالإضافة إلى المشاريع العظيمة ، والتي لم يكن من الممكن المغادرة ، قبل الاطلاع على عليها ، معقبا :" مشاريع كثيرة تمت بالمحافظة لخدمة مواطنيها " .





فيما قالت النائبة راجية سعد، إن من الضروري على النواب الاحتكاك بالمواطنين بالشارع ، لادراك حجم متطالبتهم ، ومدى تقبلهم للمشاريع ، والفوائد العائدة منها .





وأشار النائب أحمد مقلد إلى أن بورسعيد شهدت إنجازات كبيرة ، وايجابية شديدة ، وحجم انجاز ضخم ، في كافة المشاريع .





ولفتت مارسيل سمير ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إلى أن اللجنة تقوم بدور المراقبة ، وازالة المعوقات أمام المستثمرين ، للتواصل مع الجهات التنفيذية ، في حالة وجود معوقات .



