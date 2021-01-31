مصر تعيد ترشيح أبوالغيط أمينًا للجامعة العربية.. وحقيقة إبطال مجلس الأمة الكويتي.. وخبراء منظمة الصحة العالمية في أول بؤرة لكورونا.. الأبرز بصحف الكويت

الحكومة المصرية تنفي إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية

لقاح «أسترازينكا» يصل غدًا.. و«جونسون» في الطريق للاعتماد بالكويت

رسوم خدمات المطار.. 3 دنانير للمغادر وديناران للقادم تضاف على تذكرة السفر

الخطوط الكويتية تنفي توقف رحلات نيويورك ولندن

دبي تطلق مبادرة عالمية لنقل لقاحات «كوفيد-19» إلى البلدان النامية

مصادر: ترامب ينفصل عن محامين في فريق الدفاع عنه أمام مجلس الشيوخ

تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والمصرية والدولية، وجاء في صدر اهتمامها المستجدات حول مجلس الأمة الكويتي.

في الشأن المصري، قالت صحيفة "الأنباء": "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أمينا عاما ل‍جامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة".

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة.

في شأن آخر من القاهرة، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020 – 2021، وذكر المركز، في بيان له أمس، السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020 - 2021.





وفي صدر اهتمام صحيفة "الأنباء"، وجاء في صفحتها الأولى المطبوعة، أكدت مصادر خاصة لـ«الأنباء» أنه لا صحة لما يتردد عن وجود خطأ إجرائي سيؤدي لإبطال مجلس الأمة الكويتي 2020 يتمثل في عدم أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ نواف الأحمد قبل إصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات.





واستطردت المصادر قائلة: "إن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأعضاء الحكومة أقسموا اليمين أمام الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بصفته (رئيس الدولة) لا بشخصه، وهذا الأمر ينطبق على كل وظيفة في الدولة، لذلك لا صحة للقول بوجود خطأ إجرائي".





وردًا على سؤال حول الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء، أجابت المصادر: "أكيد الاستجواب غير دستوري لأنه لم يشكل الوزارة أصلا".





وذكرت الصحيفة، أن وزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشئون الخدمات عبد الله معرفي أصدر قرارًا بتعديل رسوم خدمات المطار والركاب بحيث تكون 3 دنانير للراكب المغادر، و2 دينار للقادم تضاف على تذكرة السفر، وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن القرار يعتبر تحديثا للرسوم التشغيلية في مطار الكويت الدولي، حيث ارتفعت بقيمة دينار للراكب المغادر لتصل إلى ٣ دنانير بدلا من دينارين، وبالنسبة للراكب القادم استقرت كما هي دون تغيير عن دينارين.





من جانبها، قالت صحيفة "الراي": "فيما فضلت كتلة الـ16 النيابية عقد اجتماعها التشاوري مع رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد في مجلس الأمة، عقد أعضاء الكتلة اجتماعهم مساء الخميس الماضي لتحديد خياراتها في التعامل مع الحكومة المرتقبة، في ضوء عزم أحد أعضائها، وهو النائب مساعد العارضي، تقديم استجواب للخالد، على خلفية قضية العفو، من دون الركون لمضمون البيان السابق".

على صعيد متصل، تصاعدت الضغوط من بعض النواب السابقين المتواجدين في تركيا على أعضاء كتلة الـ 16، في ما يبدو أنه لتعزيز القدرات التفاوضية في موضوع العفو الخاص، وقال مصدر برلماني إن «الحديث علنًا عن العفو الشامل ولكنه الأصعب على أرض الواقع، وهذا ما يدركه النواب».





وفي إطار الجهود المتواصلة لوزارة الصحة الكويتية في مواجهة جائحة «كورونا»، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الدفعة الأولى من لقاح « - أكسفورد» المضاد لفيروس «كورونا» ستصل البلاد فجر غد، الاثنين، بكمية تبلغ 200 ألف جرعة، بعد اعتماده رسميًا، ونجاح الوزارة في تأمين الحصول على الدفعة الأولى من مصنع سيروم للأمصال المرخص من شركة «أسترازينكا» العالمية.









وكشفت المصادر أن وزارة الصحة تتابع مختلف التطورات العالمية بخصوص اللقاحات، مرجحة انضمام لقاح شركة «جونسون آند جونسون» خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة اللجان الفنية المختصة للبيانات ذات الصلة باللقاح، وسط تقارير عن قُرب تقييمه وحصوله على الموافقة الفيديرالية في الولايات المتحدة.

خارجيًا قالت "الراي": "أطلقت إمارة دبي اليوم مبادرة عالمية جديدة حشدت من خلالها خبرات وقدرات كل من "طيران الإمارات" و"شبكة موانئ دبي العالمية" و"مطارات دبي" و"المدينة العالمية للخدمات الإنسانية"، لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية".

وقال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انفصل فجأة عن المحاميين الرئيسيين في فريق الدفاع عنه في محاكمته في مجلس الشيوخ، في خطوة تربك استراتيجيته القانونية.





وذكر المصدر أن بوتش باورز وديبورا باربري لم يعد لهما دور في فريق ترامب، في خطوة وصفها بأنها "قرار مشترك".





من الصين، زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء كوفيد-19، اليوم سوقًا في مدينة ووهان الصينية كان البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين.

ووصل أفراد الفريق إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية الذي أُغلق منذ يناير الماضي ودخلوا إلى المكان المسيّج، في وقت منع حراس بسرعة آخرين من الدخول.





أخيرًا من "القبس"، ذكرت الخطوط الجوية الكويتية، في توضيح بشأن ما نشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك بأن ذلك غير صحيح تمامًا، حيث إن التوقف الحالي لرحلات نيويورك ولندن جاء بسبب التداعيات الصحية وتأثيرها على العرض والطلب وتطبيقًا لتعليمات السلطات الصحية.





وأضافت أن ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، أما رحلة نيويورك لندن فهي متوقفة منذ سنوات لأسباب تجارية، نظرًا لتشغيلها كخط مباشر والحال كذلك مع مختلف الرحلات التي أصبحت جميعها مباشرة.