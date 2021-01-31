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محافظ أسيوط: المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تشمل 90 قرية على مستوى 11 مركزا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:12 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
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ريهام فيكتور
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مبادرة" حياة كريمة " بمحافظة أسيوط ، واستهدفت 60 قرية في مرحلتها الأولى.

وأضاف  اللواء عصام سعد،  خلال حواره الخاص ببرنامج " الآن "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الـ 60 قرية تم تنفيذ أعمال مشروعات بها  فى كافة المجالات منها إنشاء مراكز شباب ورفع البنية التحتية من أعمال الصرف الصحى والمياه والوحدات الصحية وبناء المدارس .

وأشار محافظ أسيوط  إلى أن المرحلة الاولى تم تنفيذها بالفعل عام 2020 وتكلفتها ما يقارب المليار جنيه.

وكشف عن أن المرحلة الثانية بدات مع بداية عام 2021 لتشمل 90 قرية على مستوى 11 مركز محافظة أسيوط، موضحا أن المجالات كلها تخدم الأهالي فى محافظة أسيوط.
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