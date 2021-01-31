محافظ أسيوط: المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تشمل 90 قرية على مستوى 11 مركزا

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مبادرة" حياة كريمة " بمحافظة أسيوط ، واستهدفت 60 قرية في مرحلتها الأولى.





وأضاف اللواء عصام سعد، خلال حواره الخاص ببرنامج " الآن "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الـ 60 قرية تم تنفيذ أعمال مشروعات بها فى كافة المجالات منها إنشاء مراكز شباب ورفع البنية التحتية من أعمال الصرف الصحى والمياه والوحدات الصحية وبناء المدارس .





وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الاولى تم تنفيذها بالفعل عام 2020 وتكلفتها ما يقارب المليار جنيه.



