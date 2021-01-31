محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة «حافظ على ترعتك» وتفعيل خط ساخن لتلقي الشكاوى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إطلاق مبادرة " حافظ علي ترعتك " في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية، وحرصًا على استثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بنطاق المحافظة.





وبحسب بيان، الأحد، تتضمن المبادرة تفعيل وزارة الموارد المائية والري خطًا ساخنًا برقم (010608800587) مزود بخدمة واتساب تتيح للمواطنين إرسال صور ومواقع حالات القاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع فيما بين أجهزة الجانبين للإسهام سريعًا في رصد ورفع تلك المخلفات وخاصة في المناطق الأكثر عرضة لهذه السلوكيات السلبية من البعض.



