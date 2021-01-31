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محافظات

محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة «حافظ على ترعتك» وتفعيل خط ساخن لتلقي الشكاوى

الأحد 31/يناير/2021 - 01:06 م
مبادرة حافظ على ترعتك
مبادرة حافظ على ترعتك
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مروة فاضل
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إطلاق مبادرة " حافظ علي ترعتك " في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية، وحرصًا على استثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بنطاق المحافظة.

وبحسب بيان، الأحد، تتضمن المبادرة تفعيل وزارة الموارد المائية والري خطًا ساخنًا برقم (010608800587) مزود بخدمة واتساب تتيح للمواطنين إرسال صور ومواقع حالات القاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع فيما بين أجهزة الجانبين للإسهام سريعًا في رصد ورفع تلك المخلفات وخاصة في المناطق الأكثر عرضة لهذه السلوكيات السلبية من البعض.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على التنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نحو متابعة تنفيذ المبادرة المشار اليها والعمل على توفير صناديق لتجميع القمامة ووضعها بالمواقع الأكثر عرضة لتراكمات القمامة بها على جانبي الترع ورفع تراكماتها أولا بأول من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصًا على نظافة البيئة وحفاظًا على الصحة العامة وتعظيم الاستفادة والعائد الإيجابي نحو ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد إلى الحد الأدنى في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.
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