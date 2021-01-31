ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تكلف المهندسة إيمان فاروق مديرًا عامًا للإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر

الأحد 31/يناير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف المهندسة إيمان فاروق علي محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية. 

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وفي ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل. 

فى سياق أخر ..أصدرت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة بيانا ترحيبيا، أعلنت فيه عن وصول وفد الأئمة والواعظات المصري إلى الخرطوم اليوم الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ م للمشاركة في البرنامج الدعوي المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين.

وأكدت أن البرنامج الذي تنظمه وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان برعاية وإشراف السيد وزير الشئون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد، يهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين في المجال الدعوي، وتعزيز التعارف والتواصل وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الشئون الدينية والأوقاف ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية والذي أثمر في العام الماضي مشاركة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة في المؤتمر الدولي حول الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر الذي انعقد في الخرطوم أكتوبر ٢٠٢٠م، وزيارة وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد إلى مصر ديسمبر ٢٠٢٠م، ومشاركة كبار الدعاة في الدولتين في أعمال  الدورة التدريبية المتقدمة بالقاهرة في الفترة من 20-31 ديسمبر 2020م التي نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية.

يذكر أن الوفد المصري يضم ستة دعاة وخمس داعيات سيُنفذون برنامجًا دعويًّا مع أشقائهم  السودانيين في خمس ولايات هي: الخرطوم- النيل الأبيض- شمال كردفان- شمال دارفور- جنوب دارفور .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف السودانية تشيد بإدارة واستثمار مال الوقف في مصر

وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات في ديوان عام الوزارة للمرة الثانية خلال أسبوع

عميد الدراسات الإسلامية: اللغة أحد أهم مكونات الإمام و فهم أسرارها يسهم في رقة طبعه

وزير الأوقاف السوداني يشارك في افتتاح مسجد أولاد دغيم بالعلمين

الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالأقصر وكفر الشيخ

وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي

ترشيحاتنا

رد ناري من نور عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

ذكر تُفتح له أبواب السماء أمام الدعاء.. داوم عليه

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

تعبت كتير وكدا كفاية.. شاهد | ميمى جمال تعلن اعتزالها الفن على الهواء

حسد نفسه.. خالد يوسف يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور