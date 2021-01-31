ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير تنفيذي بمحطة المحسمة: نستهدف 70 ألف فدان لخدمة أبناء سيناء.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 01:09 م
المهندس مصطفى صلاح
المهندس مصطفى صلاح ، مدير تنفيذي بمحطة المحسمة
Advertisements
نورهان رأفت
قال المهندس مصطفى صلاح، مدير تنفيذي بمحطة المحسمة،إن المحطة تعتمد بشكل أساسي، على مياه بحرية "التمساح"، لافتًا إلى أن المحطة كانت تعاني من الإهمال الشديد في السابق، ومع اهتمام القادة السياسية بها، تم التشديد على الاستفادة من كل قطرة مياه بها .

وأضاف المهندس مصطفى صلاح،في تقرير لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن محطة المحسمة تخدم 70 ألف فدان ، بمحافظة سيناء ، وتستهدف تشغيل عمالة كبيرة ، والتوسع العمراني حولها .

يذكر أن محطة المحسمة أنشئُت على مساحة 10 أفدنة باستخدام النظام الرأسى مما يوفر نصف المساحة المطلوبة مقارنة بالمحطات التقليدية، حيث تم خلالها تنفيذ أعمال قطع وردم بإجمالي 750 ألف متر مكعب فضلًا عن تنفيذ 75 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، واستطاع المشروع في توفير المشروع إلى فرص عمل مباشرة ل 2000 مهندس وفنى وعامل بالإضافة إلى توفير 5000 فرصة عمل أخرى بطريقة غير مباشرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجازات وزارة الري في 2020.. تبطين الترع مشروع قومي ومحطات معالجة المياه الأبرز

وزير الري: أجهزة حديثة لقياس رطوبة الأرض متصلة بشرائح ذكية تبعث برسالة للمزارعين

التعاون الدولي 2020| تمويلات تنموية بـ 754.4 مليون دولار لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء

محطة المحسمة أفضل مشروع على مستوى العالم من الناحية التنفيذية.. تعرف عليها

انتهت في عام.. مدير محطة المحسمة: الأولى من نوعها على مستوى العالم

بالمليارات.. تعرف على تفاصيل 30 مشروع إسكان جديدا في أرض الفيروز

ترشيحاتنا

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي مزاعم انتشار فيروس جديد في الصين

حسد نفسه.. خالد يوسف يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

توقف عمليات إطفاء مخزن أحذية فيصل بعد انهيار السقف على القوات.. وإنقاذ 15 أسرة بالعقار

خضراوات وفاكهة.. جمال شعبان يكشف عن أطعمة تقاوم الاكتئاب والحزن

لا يعرفها أحد.. خدع عبقرية يكشفها تطبيق واتسآب لأول مرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور