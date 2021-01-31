مدير تنفيذي بمحطة المحسمة: نستهدف 70 ألف فدان لخدمة أبناء سيناء.. فيديو

قال المهندس مصطفى صلاح، مدير تنفيذي بمحطة المحسمة،إن المحطة تعتمد بشكل أساسي، على مياه بحرية "التمساح"، لافتًا إلى أن المحطة كانت تعاني من الإهمال الشديد في السابق، ومع اهتمام القادة السياسية بها، تم التشديد على الاستفادة من كل قطرة مياه بها .





وأضاف المهندس مصطفى صلاح،في تقرير لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن محطة المحسمة تخدم 70 ألف فدان ، بمحافظة سيناء ، وتستهدف تشغيل عمالة كبيرة ، والتوسع العمراني حولها .





يذكر أن محطة المحسمة أنشئُت على مساحة 10 أفدنة باستخدام النظام الرأسى مما يوفر نصف المساحة المطلوبة مقارنة بالمحطات التقليدية، حيث تم خلالها تنفيذ أعمال قطع وردم بإجمالي 750 ألف متر مكعب فضلًا عن تنفيذ 75 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، واستطاع المشروع في توفير المشروع إلى فرص عمل مباشرة ل 2000 مهندس وفنى وعامل بالإضافة إلى توفير 5000 فرصة عمل أخرى بطريقة غير مباشرة.