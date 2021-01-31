محافظ المنوفية: غلق 3 مراكز طبية ومستشفى تخصصي لمخالفتهم الاشتراطات

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غلق مركزين طبيين لجراحة العظام والنساء والتوليد بمركزى أشمون ومنوف وذلك لمدة أسبوع.





كما وافق على غلق مركز للنساء والتوليد بأشمون يعمل بدون ترخيص وذلك ايضا لوجود مخالفات حيث تلاحظ عدم وجود المستخرج الرسمي من المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع بوزارة الصحة وعدم الفصل الآمن للنفايات الطبية الخطرة وكذا عدم وجود عناية مركزة.





كما وافق المحافظ على غلق عدد 3 عيادات بقويسنا وشبين الكوم لإدارتهم بدون ترخيص بالإضافة إلى عدم إتباع سياسة العدوى وذلك لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون هذا وقد وافق المحافظ على غلق عدد 2 محل للنظارات الطبية بمركزى شبين الكوم والشهداء لإدارتهم دون الحصول على الترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 193 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية والقرار رقم 551 لسنة 1960 بتحديد الشروط الواجب توافرها فى مجال تجهيز النظارات.





بالإضافة إلى غلق مستشفى تخصصى بقويسنا وذلك لوجود مخالفات ومنها عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى متمثلة فى عدم التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة .





جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية ومخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقانون 1960 لسنة 1954 بشأن تنظيم الاشعات المؤينة والقرار الوزاري رقم 513 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2014 .



