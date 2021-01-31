ذكر تُفتح له أبواب السماء أمام الدعاء.. داوم عليه

وتابع "أنه يجب أن نصلح بيننا وبين الله بعمل صالح أولًا ثم بطهارة البدن من الحرام وبطهارة البطن من الحرام أيضًا فكل هذا يجعل الدعاء مستجابا، فقد كان محمد بن واسع من الصالحين وكان صوامًا قوامًا فلما تحرك كتيب ابن مسلم بالجيش، سأل أين محمد ابن واسع قالوا هو هناك يرفع يديه الى الله بالدعاء، فقال لأصبع محمد ابن واسع أحب إلى من كذا وكذا من الجنود، فأكل الحلال والحياة الطاهرة مع الله تعالى سبب رئيسي فى استجابة الدعاء".







علي جمعة: الإيمان بالله من شروط استجابة الدعاء





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدعاء عبادة وله سر وهذا يعني أنه يختص به أهله، مشيرًا إلى أن الدعاء في دين الله يؤل بأمرين، السؤال والعبادة، وقد يكون للسؤال والعبادة معًا.

وأضاف "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "فن الدعاء" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا"، يعني لاتعبدوا مع الله أحد، وعندما يقول: "وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" يمكن أن نجعلها للسؤال ويمكن أن نجعلها للعبادة.





وتابع، أن أبو هريرة يقول الدعاء هو العبادة ويستدل على ذلك بآيه "وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"، معتبرًا أن الدعاء هو مخ العبادة؛ لكونه به اعتراف من الإنسان بعبوديته لله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن أهم شروط إجابة الدعاء هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا سر من أسرار الدعاء وأعطانا الأسماء الحسنة التى هي في حقيقته صفات له يمكن أن نناجيه ونناديه بها.





شروط استجابة الدعاء عند الكعبة

الدعاء عند الكعبة المشرفة مستجاب بإذن الله بشرط ان يكون من القلب وصاحبه لديه الثقة في كرم الله ورحمته بالاستجابة، فمن بين شروط استجابة الدعاء عند الكعبة أن يكون الدعاء ابتغاء وجه الله وليس به رياء ولا إثم فلا يجوز ان تدعو على أحد او على قطيعة رحم عند الكعبة فلن يستجيب الله لك.





عمرو خالد: 4 منازل تحدد شروط إجابة الدعاء ... تعرف عليها





قال الداعية الاسلامى عمرو خالد، الداعية، إن 80% مما يدعو به الإنسان يستجيب الله تعالى له كما طلب، والباقي بأشكال مختلفة، فإن "ما دعوت به قد يكون أصلًا شر لك، أو دعوت بالأقل وهو مجهز لك الأفضل".

وحدد عمرو خالد في الحلقة العشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، التي جاءت تحت عنوان: "يا مجيب أجب دعاءنا"، شروط إجابة الدعاء في 4 منازل روحية ربانية يجب استحضارها عند الدعاء، وهي:





وأضاف: ثق أن خزائنه ملأى وأنه كريم، ما ألهمك بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: "أنا لا احمل هم الإجابة"، والله تعالى اسمه المجيب، فهو مجيب قبل أن يسأل وقبل أن يخلق الخلق.. إجابة الدعاء منه إليك وليس منك إليه.. سبحان الله أفلا يجيبك بعد سؤالك وقد ألهمك الدعاء قبل سؤالك؟.