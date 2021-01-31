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سيارات

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:02 م
سيارة صينية
سيارة صينية
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كريم عاطف

أعلنت شركة Wuling الصينية ، عن اعتزامها طرح سيارة بيك آب المميزة بأسعار تنافسية داخل السوق الصيني والعالمي، بعد نجاحها في طرح العديد من السيارات ذات المواصفات المميزة وأسعار تنافسية لتحتل مكانة في الأسواق وحصة كبيرة.


وكانت شركة Wuling الصينية ، قد تم تسريب بعض المعلومات من داخلها، عن استعدادها لإطلاق سيارة بيك آب كبيرة ستحمل اسم Journey، وستأتي بعدة نسخ وبمواصفات متنوعة لتلبي أذواق واحتياجات مختلف فئات الزبائن.


وأكدت التسريبات الأخيرة ، أن السيارة Journey  الصينية البيك اب الجديدة ستتميز بهياكل بطول 5 أمتار و10 سنتيمترات تقريبا، عرضها 164 سم، وارتفاعها 181 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 316 سم.


بالإضافة إلى طرح شركة  Wuling الصينية نسخ معدلة من السيارة البيك اب الجديدة  Journey، بممتصات صدمات مميزة، وإطارات مصنوعة من البلاستيك الفايبر المقوى ستحيط بالأبواب وحجرات العجلات لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة.


كما ستجهز هذه المركبات بعجلات بمقاس 17 و18 إنشا، ومقصورة داخلية مزودة بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب، وبأنظمة مالتي ميديا متطورة تدار عبر شاشات تعمل باللمس في منتصف السيارة ذات حجم متوسط يناسب إمكانيات هذه البيك اب التنافسية الجديدة.

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة
بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة
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