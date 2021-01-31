عبد المحسن سلامة: مصر تُفجر مشروعات قومية وتقوم بإنجازات هائلة في سيناء

ثمن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، دور اللواء خالد فودة محافظ محافظ جنوب سيناء وجهوده المستمرة منذ تولي حقيبة المحافظة.





وأضاف سلامة خلال كلمته فى الندوة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعنوان سيناء الحاضر وتحديات المستقبل "كان له بصمة مميزة وأثبت جدارته منذ فترة طويلة وأنا كانت شهادتي فيه مجروحة"، لافتا إلى أن مصر تُفجر مشروعات قومية وتقوم بإنجازات هائلة لم تحدث من قبل".



