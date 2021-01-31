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أخبار العالم

لأول مرة.. خامنئي يكسر الحجر المنزلي لزيارة هذا الشخص.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 01:00 م
علي خامنئي
علي خامنئي
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شيماء مصطفى
خرج المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، للمرة الأولى من الحجر المنزلي الذي كان يلتزم به منذ بدء تفشي وباء كورونا، وذلك لزيارة مرقد الخميني.


ونشرت وكالة "إرنا" الإيرانية، صورًا تظهر خامنئي وهو يزور مرقد الإمام الخميني ومقبرة الشهداء جنوب غربي طهران، بمناسبة "الذكرى 43 لعودة الإمام الخميني من المنفى وانتصار الثورة الإيرانية".


وتعد هذه المرة العلنية الأولى، التي يخرج فيها خامنئي من حجره المنزلي بسبب الجائحة.


وقالت الوكالة الإيرانية، إن "خامنئي زار مراقد شهداء الثورة والحرب المفروضة وبينهم القادة محمد حسين بهشتي (رئيس المحكمة العليا الأسبق في إيران) ومحمد علي رجائي (الرئيس الايراني الاسبق) و(رئيس وزرائه) محمد جواد باهنر.


وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس، السبت، تسجيل 6 آلاف و317 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و411 ألفا و731 إصابة.


كما تم تسجيل 82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 57 ألفا و89 حالة وفاة.
لأول مرة.. خامنئي يكسر الحجر المنزلي لزيارة هذا الشخص.. صور
لأول مرة.. خامنئي يكسر الحجر المنزلي لزيارة هذا الشخص.. صور
لأول مرة.. خامنئي يكسر الحجر المنزلي لزيارة هذا الشخص.. صور
لأول مرة.. خامنئي يكسر الحجر المنزلي لزيارة هذا الشخص.. صور
لأول مرة.. خامنئي يكسر الحجر المنزلي لزيارة هذا الشخص.. صور
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