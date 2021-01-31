التخطيط تستعرض ملامح خطة المواطن الاستثمارية في محافظة السويس للعام المالي 20/2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة السويس للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.









وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.









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وأضافت "السعيد" أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.











وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس، أشارت "السعيد" إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 163 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 20/2021 تبلغ 15,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 2019/2020، وتمثل 6٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة السويس تصل إلى 14%.









وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 20/2021، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,16مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 64,7%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1,86 مليار جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع قناة السويس 1,08 مليار جنيه بنسبة 6,9%، إلى جانب توجيه 820 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 5,2%، علاوة على توجيه 546,56 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 3,5%، ، بالإضافة إلى توجيه 1,25 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,9%.









وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة السويس في خطة 2021/20 تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لـ4 آلاف عميل، إلى جانب تحويل ألفي سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفي قطاع الإسكان تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 284.8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه 101.3 مليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالسويس، فضلا عن توجيه 132 مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.









ولفت التقرير إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تستهدف الدولة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجيستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجيستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع لعام 2021/20 نحو 19.9 مليار جنيه.