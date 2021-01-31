وزير النقل: نستعين بشركات عالمية للإشراف على تشغيل بعض المشروعات القومية

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، تعظيم دور الشركات الوطنية فى المشروعات القومية، مشيرًا إلى إدخال عدد من الشركات الوطنية فى مجال حفر الإنفاق، كنشاط جديد يضاف لأنشطتها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.





وقال الوزير، عندما بدأنا مشروع قناة السويس الجديدة، كان سعر حفر المتر فى السوق 14 جنيهاً، ولكن الشركات الوطنية تعاقدت عليه بـ 7 جنيهات فقط، وهو أمر يحسب لهم.





وأضاف، نستعين ببعض الشركات العالمية فى الإشراف على تشغيل بعض المشروعات القومية.





وكان المهندس كامل الوزير أكد أن وزارته خصصت يوم الثلاثاء لاستقبال النواب في الوزارة لتبادل وجهات النظر و بحث الطلبات التي يتقدمون بها في هذا القطاع الحيوي في إطار الموازنات المخصصة لها و لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين خاصة محدودي الدخل.





وقال وزير النقل أن القيادة السياسة تولى اهتمام بتطوير النقل بإعتياره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل و السكك الحديدية و النقل البري و غيرها بما يتوافق مع النشاط التجاري و الزيادة السكانية.





وأضاف الوزير:الهدف أيضا ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري و غيرها وكذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية.