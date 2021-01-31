ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك

الأحد 31/يناير/2021 - 02:00 م
كريم عاطف

لم يتخيل أحد أنه في عام 2021 ما زال البعض يعيش بعيدا عن أضواء المدن والتكنولوجيا المخيفة، مستخدمين أبسط أشكال الحياة البدائية، ولكن بالفعل هناك أناس يعيشون ذلك في مقاطعة دولبا بدولة نيبال جنوب قارة آسيا. 


وتعاني هذه المقاطعة من نقص شديد في الخدمات الطبية المقدمة لسكانها الأصليين بسبب التضاريس الصعبة لها، بالإضافة إلى انعزالها جغرافيًا عن نيبال بسبب محاوطة نهر نيبال لها من كل اتجاه.


ويستخدم سكان هذه المقاطعة الاسلاك لعبور هذا النهر للخروج الى العالم الخارجي والذهاب إلى أشغالهم اليومية، بالإضافة إلى الوصول إلى المدارس والجاهات الحكومية، وهذا يشكل خطرا كبيرا على حياتهم وسلامتهم الشخصية، فهناك إحصائيات تؤكد أنه كل عام يسقط عدد من سكان هذه المقاطعة المعزولة في مياه نهر نيبال ويلقون مصرعهم على الفور، لذلك قررت الحكومة إنهاء خدمة هذه الأسلاك المتواجدة منذ زمن بعيد واستبدالها بجسور معدنية في المستقبل.


ولكن رصدت عدسات "بي بي سي عربية" لقطات مذهلة لنقل سيارة إسعاف فوق نهر نيبال باستخدام هذه الأسلاك المعلقة للوصول إلى هذه المقاطعة النائية تمهيدا إلى دخولها الخدمة الصحية لأبناء هذه المنطقة.


واستغرق وصول هذه السيارة مدة وصلت إلى 5 أيام لصعوبة التضاريس، وتمت الاستعانة بالبلدوزرات لنقلها فوق بعض الأنهار الصغيرة في الطريق إلى مقاطعة دولبا، كما استمر نقل السيارة 4 ساعات لعبور النهر من خلال الأسلاك وبمساعدة 22 رجلا.


جدير بالذكر أن مقاطعة دولبا ليست الوحيدة في دولة نيبال التي تعيش هذه المعناة فهناك قرية غيشاك وقرية غوركا وقرية داد ينغ، يعيشون سكانها نفس المعاناة اليومية.


شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك
شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك
شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك
شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك
شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك
شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك
شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 44 عاما على الانضمام للأمم المتحدة.. قصة نضال أنجولا ضد الاستعمار

انتشال جثتين ومصابين من ترعة حجازة فى قنا

قرية العزازي في فاقوس تعاني من تدني الخدمات.. والأهالي: نطالب بدمجنا ضمن خطة تطوير 1000 قرية

الجزار وعطية يتفقدان مشروعات الشريط النهرى السياحى بأسوان الجديدة.. صور

ترشيحاتنا

يسلم راية تنظيم النسخة المقبلة.. وزير الرياضة يشهد نهائي مونديال اليد بين السويد والدنمارك

برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن فضيحة تسريب عقد ميسي

الفرق بين صلاتي الفجر والصبح.. الإفتاء توضح

كامل الوزير: جودة الطرق انعكست على خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44%

لا يعرفها أحد.. خدع عبقرية يكشفها تطبيق واتسآب لأول مرة

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية

بالأحمر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة