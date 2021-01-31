شاهد.. أول سيارة إسعاف تعبر نهر نيبال بواسطة أسلاك

لم يتخيل أحد أنه في عام 2021 ما زال البعض يعيش بعيدا عن أضواء المدن والتكنولوجيا المخيفة، مستخدمين أبسط أشكال الحياة البدائية، ولكن بالفعل هناك أناس يعيشون ذلك في مقاطعة دولبا بدولة نيبال جنوب قارة آسيا.





وتعاني هذه المقاطعة من نقص شديد في الخدمات الطبية المقدمة لسكانها الأصليين بسبب التضاريس الصعبة لها، بالإضافة إلى انعزالها جغرافيًا عن نيبال بسبب محاوطة نهر نيبال لها من كل اتجاه.







ويستخدم سكان هذه المقاطعة الاسلاك لعبور هذا النهر للخروج الى العالم الخارجي والذهاب إلى أشغالهم اليومية، بالإضافة إلى الوصول إلى المدارس والجاهات الحكومية، وهذا يشكل خطرا كبيرا على حياتهم وسلامتهم الشخصية، فهناك إحصائيات تؤكد أنه كل عام يسقط عدد من سكان هذه المقاطعة المعزولة في مياه نهر نيبال ويلقون مصرعهم على الفور، لذلك قررت الحكومة إنهاء خدمة هذه الأسلاك المتواجدة منذ زمن بعيد واستبدالها بجسور معدنية في المستقبل.







ولكن رصدت عدسات "بي بي سي عربية" لقطات مذهلة لنقل سيارة إسعاف فوق نهر نيبال باستخدام هذه الأسلاك المعلقة للوصول إلى هذه المقاطعة النائية تمهيدا إلى دخولها الخدمة الصحية لأبناء هذه المنطقة.







واستغرق وصول هذه السيارة مدة وصلت إلى 5 أيام لصعوبة التضاريس، وتمت الاستعانة بالبلدوزرات لنقلها فوق بعض الأنهار الصغيرة في الطريق إلى مقاطعة دولبا، كما استمر نقل السيارة 4 ساعات لعبور النهر من خلال الأسلاك وبمساعدة 22 رجلا.







جدير بالذكر أن مقاطعة دولبا ليست الوحيدة في دولة نيبال التي تعيش هذه المعناة فهناك قرية غيشاك وقرية غوركا وقرية داد ينغ، يعيشون سكانها نفس المعاناة اليومية.