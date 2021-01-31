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رامي عبداللطيف: الدنمارك المرشح الأقوى للتتويج ببطولة العالم لكرة اليد

الأحد 31/يناير/2021 - 12:57 م
منتخب كرة اليد
منتخب كرة اليد
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ياسمين القصاص
قال رامي عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني لناشئات كرة اليد تحت 18 سنة، إن الدنمارك هي المرشح الأقوى للفوز ببطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا.

وأضاف رامي عبداللطيف، خلال لقائه عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن أداء المنتخب الدنماركي في مواجهة منتخب مصر كان قويًا للغاية، وميكيل يانسن كان رائعًا، ولاندن حارس مرمى الفريق استغل خبراته الكبيرة، وبالتالي فأنا أرى أن حظ الدنمارك أفضل في هذا النهائي.

وأشار إلى أن كل منتخبات البطولة شاركت بقوة، وبالتالي فإن مباراة تحديد المركز الثالث التي ستجمع بين إسبانيا وفرنسا لن تكون تحصيل حاصل، متوقعًا أن تحقق إسبانيا الفوز على فرنسا بسبب قوة أدائها في المباريات التمهيدية ونصف النهائي. 

وتابع: "منتخبنا فريق قوي لعب بطرق دفاعية وهجومية رائعة جدًا، كما أنه فريق واعد ويمتلك عناصر الخبرة والشباب والناشئين"، متوقعا أن تحصل مصر على ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
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