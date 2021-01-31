تحرير 48 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز بمركز أبو قرقاص بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كل القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كل ظواهر الغش والتجاري والتدليس، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





اقرأ المزيد:







قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الحملات أسفرت عن تحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كل السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفي سياق متصل واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ الحملات الرقابية على المحال والمطاعم والكافيهات، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.





قال العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، مشددا على استمرار الحملات بصفة يومية لمتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملة لرفع الإشغالات بطريق عزبة صادق قلينى، برئاسة المهندس حامد فخرى نائب رئيس المركز، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.





وأعلنت مديرية الصحة ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والجهات المعنية، وذلك بهدف احكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.









وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



