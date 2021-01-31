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فن

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تحقق 33 مليون مشاهدة.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حققت أغنية "فاضي شوية" للفنان حمزة نمرة، نسب مشاهدة وصلت إلى 33 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب. 

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

"فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".
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