فاضي شوية لـ حمزة نمرة تحقق 33 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "فاضي شوية" للفنان حمزة نمرة، نسب مشاهدة وصلت إلى 33 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.





"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.



تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".



