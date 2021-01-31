الصين: 7 لقاحات مضادة لكورونا تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، دخول 7 لقاحات صينية مضادة لفيروس كورونا المستجد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.







وقال مدير عام علوم وتكنولوجيا التنمية الاجتماعية بالوزارة "وو يان بين" - في تصريح اليوم /الأحد/ - : "إن الصين لديها حاليًا 16 لقاحًا مضادًا لكوروناتم تطويرهم محليًا بينهم 7 في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية".





