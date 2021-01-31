نهائى مونديال اليد.. السويد لم يتوج ببطولة العالم منذ 1999 بمصر

يلتقى منتخبا السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، في السادسة والنصف مساء اليوم بصالة ستاد القاهرة.





ويدخل منتخب السويد اللقاء، باحثا عن الحلم الذى يريد تحقيقه وهو الفوز باللقب الذى أخفق في تحقيقه طوال الـ 22 عاما الماضية، حيث كانت آخر بطولة توج بها عام 1999، وأقيمت بمصر أيضا، وتوج بها بعد الفوز على روسيا في نهائي المونديال.





كما أن منتخب السويد يريد أن يحقق نتيجة إيجابية اليوم، خاصة وأن آخر نهائي في بطولات العالم لليد، شارك فيه السويد كان عام 2001، وخسر فيه أمام الديوك الفرنسية مستضيفة البطولة وقتها.