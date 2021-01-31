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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء وتطوير 11 محطة غاز طبيعى

الأحد 31/يناير/2021 - 01:15 م
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد اجتماعا موسعا لمتابعة آخر تطورات أعمال إنشاء وتطوير 11 محطة تموين تعمل بالغاز الطبيعى فى كل أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محطات تموين السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بالإضافة إلى البنزين والسولار.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومسؤولى شركات غاز تك، وكار جاس، وتاون جاز، ورؤساء الأحياء 

واستمع محافظ بورسعيد لنسب التنفيذ الحالية بكل محطة تموين للسيارات من مسؤولى شركات الغاز، واستعرض الأعمال الجارية والتى تشمل أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي لكل محطة وتوصيل المرافق وغيرها، موجها بتذليل كل العقبات لسرعة إنجاز الأعمال فى أقرب وقت.

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ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطة زمنية موحدة لشركات الغاز القائمة على أعمال تطوير وإنشاء محطات تموين الغاز الطبيعى فى الدفعة الأولى منها، وضرورة توصيل الغاز الطبيعى لكل محطة فى بادىء الأمر، وتواجد طرمبات بالمحطات تشمل الغاز الطبيعى والبنزين والسولار والكهرباء، موجها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ بمراجعة تصميم كل محطة وأماكن تواجدها، ووضع خطة لتوزيع العمل بشكل صحيح  للانتهاء من كل الأعمال فى أقرب وقت ووفق جدول زمنى محدد.
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء وتطوير 11 محطة غاز طبيعى
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء وتطوير 11 محطة غاز طبيعى
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء وتطوير 11 محطة غاز طبيعى
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء وتطوير 11 محطة غاز طبيعى
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء وتطوير 11 محطة غاز طبيعى
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