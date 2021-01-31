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رياضة

مجدي عبدالغني: كل الاحترام لأحكام القضاء.. والاستئناف خلال أيام

الأحد 31/يناير/2021 - 01:28 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
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ملك موسى
أكد مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، ونجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بدء الإجراءات القانونية بخصوص الاستئناف ضد الحكم الصادر ضده بتأييد الحبس لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه خلال الأيام المقبلة.

وقال عبدالغني: لا تعليق على أحكام القضاء ولها كل الاحترام، والقانون يكفل للمواطن الاستئناف في درجات التقاضي المختلفة، والحكم الصادر بحقي حكم محكمة أول درجة وسبق وحصلت على براءات في العديد من القضايا المشابهة في وقت سابق.

وأضاف عبدالغني، بالتأكيد على أنه بات مضطرا لاتخاذ خطوة لم يقدم عليها منذ سنوات وهي تحريك دعوى قضائية ضد أقاربه للحصول على ميراثه بشكل كامل، مشيرا إلى أن له حقوق مالية منذ وفاة جده في عام ١٩٦٤ ولديه مبالغ كبيرة جدا لم يستلمها منذ ذلك الحين في ظل رفضه التام مقاضاة أقاربه.
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