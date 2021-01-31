مجدي عبدالغني: كل الاحترام لأحكام القضاء.. والاستئناف خلال أيام

أكد مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، ونجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بدء الإجراءات القانونية بخصوص الاستئناف ضد الحكم الصادر ضده بتأييد الحبس لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه خلال الأيام المقبلة.





وقال عبدالغني: لا تعليق على أحكام القضاء ولها كل الاحترام، والقانون يكفل للمواطن الاستئناف في درجات التقاضي المختلفة، والحكم الصادر بحقي حكم محكمة أول درجة وسبق وحصلت على براءات في العديد من القضايا المشابهة في وقت سابق.



