شاهد| التعليم الجامعي.. قفزات نحو الريادة العلمية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، وon ، تقريرا تليفزيونيًا بعنوان "التعليم الجامعي.. قفزات نحو الريادة العلمية".





أوضح التقرير أن التعليم العالي حظى باهتمام كبير خلال العامين الماضيين وشهد تطورات غير مسبوقة أدت إلى تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وقد بلغ عددها في تصنيف شنجهاي وإدراج عدد من الجامعات المصرية في تصنيف US. NEWS الأمريكي وتصنيف QS 2020 العالمي والمنطقة العربية، وإدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية.





ووصل عدد الأبحاث المنشورة في مجلات ودوريات علمية إلى 32 ألف بحث، وتم صياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة هذا المجال الذي سيفتح فرص عمل لآلاف الشباب خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها مردود إيجابي جدا على حجم التطور والتقدم في المجتمع.





وارتفعت مخصصات التعليم العالي إلى 65 مليار جنيه في موازنة عام 2020 بالإضافة إلى إنشاء جامعات تكنولوجية وأخرى أهلية وخاصة كما ارتفع إجمالي الاستثمارات التي قدمها القطاع على مدار العامين السابقين نحو 151.5 مليار جنيه ووصلت المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى.