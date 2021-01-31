التنمية المحلية: المنتدى العالمي فرصة لتقديم مصر رؤيتها للتنمية الحضرية

أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية استضافة مصر الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في دورته لعام 2024 (WUF2024)، حيث يعد المنتدى فرصة لتقدم مصر رؤيتها للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد في إدارة التكدس العمراني داخل المدن ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والنهضة العمرانية التي حققتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم /الأحد/، التي ألقاها نيابة عنه حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير، خلال الاجتماع التحضيرى الأول؛ لإعداد ملف استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر لعام 2024.





وقال شعراوي: "إن هذا الملف والذي يجرى إعداده لتقديمه خلال مايو القادم سيكون نموذجًا لما يمكن أن تقدمه أفريقيا للعالم وما تقدمه مصر لمحيطها الإقليمى العربي والأفريقي في مجال تحقيق التنمية الحضرية الشاملة".





وأشار إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر بين وزارات (التنمية المحلية - الإسكان - الخارجية) والجهات المعنية الأخرى لتقديم ملف يليق باسم مصر وإنجازاتها على صعيد التنمية الحضرية والتخطيط العمراني بدعم ومساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.





وأكد انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.





ولفت إلى حرص مصر على إعداد وتقديم ملف يتميز بالدقة والاحترافية للفوز بهذا الحدث الهام خاصة مع الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في تنظيم واستضافة كبرى الأحداث والفاعليات الدولية والإقليمية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والتي كان آخرها بطولة كأس العالم لليد.





وقال: "إنه بحث مع ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي والذي استضافته مدينة أبوظبي بالإمارات العام الماضي، إمكانية التقدم بطلب للحصول على تنظيم المنتدى في دورته الـ12 عام 2024 في مصر، حيث أكدت ترحيبها للطلب".





وأوضح أن المنتدى الذي عُقد بالإمارات في فبراير 2020 كان واحدًا من أنجح المؤتمرات، وكان الحضور المصري - ممثلًا في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وعدد من المحافظين وبدعم من السفارة المصرية في أبو ظبي - حضورًا ملحوظًا ومرموقًا أِشادت به العديد من الأوساط، وشاركت الوزارة في جلسات متنوعة أسهمت في إحاطة المجتمع الدولي والمؤتمر بالجهد المبذول في هذا النشاط المتعدد للتنمية الحضرية، وهو ما كان محلًا لتقدير المسئولين بالمنتدى وبدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





وخلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر، تم مناقشة بعض الشروط والقواعد الإجرائية والمبادئ الخاصة بإعداد ملف استضافة مصر والتي وُردت إلى الوزارة من الجهة المنظمة لكي تسهم في إعداد ملف بشكل متكامل يجيب على كافة العناصر التي تم طرحها.





كما تم استعراض بعض أسماء المدن المرشحة لاستضافة المنتدى العالمي والتي سيتم تحديدها خلال الاجتماعات المقبلة، وتم الاتفاق على ضرورة الالتزام على عقد اجتماعات متوالية للانتهاء من إعداد الملف المصري.



