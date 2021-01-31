انطلاق مبادرة متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY "شباب يدير شباب" بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء انطلاق فاعليات مبادرة متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY (شباب يدير شباب) بالمحافظة والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع محافظة الشرقية، بهدف تحفيز الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية لهم، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضية .

رحب محافظ الشرقية بشباب المبادرة معربًا عن تقديره لما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من مبادرات تستهدف إحداث حراك مجتمعي بمشاركة الشباب بمختلف فئاتهم وأعمارهم، مؤكدًا على دعم المحافظة لهم بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ فعاليات المبادرة والوصول الي تحقيق الهدف منها, لافتًا إلى حرص المحافظة على تحفيز الشباب لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة تخدم المحافظة، وتنشر الثقافة الرياضية والتي تعد «أسلوب حياة» للشباب.

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ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة التي تتبناها الوزارة ترتكز على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يجوبون الشوارع والمصالح الحكومية للقيام بتوزيع ملصقات لتوعية المواطنين والعاملين بأهمية النظافة والحفاظ علي البيئة وتعريفهم بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة بالصناديق المخصصة لها، وكذلك تقديم الشكر لعمال النظافة لما يقومون به من عمل وجهد لتحسين مستوي النظافة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين .

قدم شباب المبادرة الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم اليوم بالديوان العام ومشاركته إعلان بدء إنطلاق فاعليات المبادرة والتي تستهدف توزيع 1000 ملصق توعوي بمراكز الزقازيق وديرب نجم وبلبيس كمرحلة أولي للتوعية بأهمية النظافة ونشر أنشطة الوزارة في المحافظات والتي تستهدف خلق جيل من الشباب قادر علي العمل والبناء.

وعلي جانب آخر تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في الساعات الأولي من صباح اليوم شوارع مدينه الزقازيق لمتابعه أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركه السيارات وعبور المواطنين والتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم تنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الثالثة بالممشى السياحي أمام ديوان عام المحافظة للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشددًا على سرعة الإنتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة وإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بها والبحث عن محاور مرورية جديدة للقضاء على الازدحام وخاصة أوقات الذروة.

وسيرًا على الأقدام توجه المحافظ لتفقد شوارع عمر شاهين - الغشام - طلبه عويضة -عبد العزيز على ، للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة التزام أصحاب المقاهي والمحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم.

وجه المحافظ سناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق بمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع أكوام القمامة أولًا بأول من الشوارع والميادين لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.