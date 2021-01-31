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توك شو

لدعم فئة منتصف العمر .. never to late مبادرة جديدة لطلاب إعلام القاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:47 م
هايدي ياسر ، إحدى
هايدي ياسر ، إحدى المشاركات في المبادرة
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نورهان رأفت
أعربت هايدي ياسر إحدى المشاركات في مبادرة " NEVER TO LATE"، أن المبادرة التي يشارك فيها مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، تهدف إلى تشجيع الأشخاص بسن منتصف العمر، لتحقيق أهدافهم من جديد .

وأضافت هايدي ياسر، خلال استضافتها في برنامج "صباحك مصري"،والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، إن هناك الكثير من الأشخاص من تلك الفئة ، لديهم أحلام كثيرة ، في أكثر من مجال فني ، وابداعي ، ورياضي .

وأشارت إلى أن هذه الفئة تعاني من اتخاذ خطوات جديدة ، في سن متأخر ، موضحة أن الحملة تتواكب مع رؤية مصر 2030 ، وهي لم تحدث من قبل في مصر .

ولفتت إلى أن المبادرة استهدفت جمع آراء هذه الفئات ، والتي تنوعت بين مؤيد للفكرة ، وبين التقليدي ، من حيث فكرة الاستقرار ، وعدم الرغبة في التجديد .

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