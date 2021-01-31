تربية نوعية عين شمس تكشف لـ صدى البلد آلية تطوير الكتاب الدراسي

أكد الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن الكلية تسعي بشكل مستمر إلى التطوير الدائم ومواكبة التكنولوجيا والاهتمام بما يهتم به الشباب، وتسهيل العملية التعليمة على الطلاب.





وأوضح السيد، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية تسعى لتطوير كتب المقررات الدراسية بجعلها إلكترونية، وذلك عن طريق استخدام المنصات التعليمة لرفع المناهج الدراسية عليها عبر عدة أشكال والتي تتمثل في الفيديو و"البوربينت" والصور، لافتًا الي جعل التعليم تفاعلي من خلال اشتراك الطلاب مع الأساتذة في العملية التعليمية من خلال طرح التواصل عبر المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي.





وأشار عميد الكلية، إلى أن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للفرق الطلابية والدراسات العليا عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات وذلك بعد إعلان جداول النهائية للاختبارات غدًا على الصفحة الرسمية للكلية والاتحاد الطلابي.



