ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. شيخ الخطاطين يزين مقدمة أبرز أعمال السينما والتليفزيون المصري

الأحد 31/يناير/2021 - 02:19 م
شيخ الخطاطين
شيخ الخطاطين
Advertisements
ياسمين القصاص

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر التليفزيون المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "شبح الخطاطين.. يزين مقدمة أبرز أعمال السينما والتليفزيون المصري".


وقال خضير البورسعيدي، إن الخط العربي روح ومترجم اللغة، مشيرًا إلى أنه تعلم الخط العربي قبل أن يتعلم القراءة والكتابة، قائلا: "لديّ 15 ألف لوحة، وإذا مر يوم عليّ دون أن أرسم لوحة فأنا أعتبر أن لوحة ضاعت مني".


وأضاف: "كتبت 18 نوعًا من الخط، كما ابتكرت 12 خطًا: "في حارتنا كنا نقاوم الاحتلال الإنجليزي وكنت أبلغ من العمر 7 سنوات، وفكرنا في هذا الوقت في كتابة شعارات مفادها بأن من يتعاون مع الاستعمار له الموت".


وتابع: "كانت البداية لما أخدت زهرة ووضعتها في المياه وكتبنا على الحائط رفقة الأطفال أن من يتعامل مع الاستعمار له الموت، ولما كنت بطلع على السلم وعشان منزلش كتير وأمشي كنت بكتب جزء بيدي اليمنى وجزءً باليد اليسرى".


وأشار إلى أن الحريق الذي التهم منزله في عام 1972م أدى إلى تضييع لوحاته التي رسمها.


واختتم حديثه، قائلا: "لازم أعوض كل اللي فات بالعمل ليل نهار، وبشتغل حتى الآن لتعويض كل ما رسمته، ولما بعمل اللوحة بحاول آخد وقتي معاها".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علي ربيع يمازح جمهوره بالكمامة

علي ربيع يحفز الأهلي والزمالك ويقدم هدية للفائز في نهائي أفريقيا

علي ربيع يداعب جمهوره بفيديو جديد له على إنستجرام

علي ربيع يكشف عن موقف طريف في حياته

أنا كنت هتجنن.. علي ربيع يكشف أغرب موقف تعرض له في حياته

علي ربيع: أنا أهلاوي وفيا شبه من محمد صلاح.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

ياسمين صبرى تحتفل بعيد ميلادها فى الطائرة.. شاهد

شاهد.. لحظة توقيع بروتوكول إنشاء فرع نادي الزمالك بأكتوبر

رد ناري من نور عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية

بالأحمر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة