شاهد.. شيخ الخطاطين يزين مقدمة أبرز أعمال السينما والتليفزيون المصري

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر التليفزيون المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "شبح الخطاطين.. يزين مقدمة أبرز أعمال السينما والتليفزيون المصري".





وقال خضير البورسعيدي، إن الخط العربي روح ومترجم اللغة، مشيرًا إلى أنه تعلم الخط العربي قبل أن يتعلم القراءة والكتابة، قائلا: "لديّ 15 ألف لوحة، وإذا مر يوم عليّ دون أن أرسم لوحة فأنا أعتبر أن لوحة ضاعت مني".





وأضاف: "كتبت 18 نوعًا من الخط، كما ابتكرت 12 خطًا: "في حارتنا كنا نقاوم الاحتلال الإنجليزي وكنت أبلغ من العمر 7 سنوات، وفكرنا في هذا الوقت في كتابة شعارات مفادها بأن من يتعاون مع الاستعمار له الموت".





وتابع: "كانت البداية لما أخدت زهرة ووضعتها في المياه وكتبنا على الحائط رفقة الأطفال أن من يتعامل مع الاستعمار له الموت، ولما كنت بطلع على السلم وعشان منزلش كتير وأمشي كنت بكتب جزء بيدي اليمنى وجزءً باليد اليسرى".





وأشار إلى أن الحريق الذي التهم منزله في عام 1972م أدى إلى تضييع لوحاته التي رسمها.



