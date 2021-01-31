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أخبار البلد

نائبان جديدان للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

الأحد 31/يناير/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندس حازم محمد نبيل أحمد مرسي نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وقرارًا بتعيين أماني محمد ربيع أحمد على، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمدة عام.

وتتضمن مهام منصب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المعاملات الإلكترونية بالهيئة تعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتسريع عمليات الاعتماد على التوقيع الإلكتروني واستخدامه على نطاق واسع بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية. وذلك، بالإضافة إلى الإشراف على الإدارات والوحدات الخاصة بتأمين المعاملات الإلكترونية ومن ضمنها إدارة السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني، وإدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني، ومركز تميز التوقيع الإلكتروني والإدارات التابعة له.

ويمتلك المهندس حازم نبيل خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير الأعمال باستخدام التطبيقات التكنولوجية وتقديم الحلول والاستشارات في مجالات التحول الرقمي، وأنظمة تحليلات البيانات والذكاء الصناعي، وحلول دعم القرار، وبناء الكوادر البشرية وتأهيل وخلق القيادات التنفيذية.

ويتمتع نبيل بخبرات عملية متراكمة في مجال الاستشارات وخدمات الأعمال حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركة "IBM" العالمية قام خلالها بتطوير قطاع الاستشارات بالقطاع المصرفي والحكومي وقطاع الاتصالات.

حصل حازم نبيل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ووريك في إنجلترا، وعلى درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية في القاهرة.  

وحصلت أماني ربيع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات على بكالوريوس الحاسب الالي من الجامعة الأمريكية، وذلك إلى جانب دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة كوبنهاجن وأخرى من جامعة ميتشجن.

وتتمتع أماني ربيع بخبرة واسعة تبلغ أكثر من 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات شغلت خلالها العديد من المناصب القيادية والوظائف التنفيذية بعدد من الشركات العالمية كان أخرها منصب رئيس شركة فودافون للخدمات الذكية في مصر ورئيس خدمة عملاء الشركة على مستوى العالم.

وخلال فترة رئاستها للشركة، ساهمت أماني في نمو حجم أعمال خدمة العملاء بالأسواق الأوروبية وخاصة مع زيادة الطلب على خدمات التحول الرقمي، وذلك وفقًا لأعلي المؤشرات والتصنيفات العالمية لمجال خدمات العملاء.

 كما أشرفت أماني على الملف الخاص بانفصال شركة فودافون للخدمات الذكية العالمية عن شركة فودافون مصر واستقلالية اعمالها، وذلك طبقًا لاستراتيجية شركة فودافون العالمية للتطوير. 

وقبل انضمامها إلى شركة فودافون، عملت أماني لمدة 20 عامًا بشركة أوراكل العالمية، ترأست خلالها العديد من المناصب في مجال إدارة الخدمات كان من ضمنها منصب مدير المركز الرقمي لتجديد عقود الخدمات للشركة بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.  
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