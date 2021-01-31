كرم جبر: الحمد لله مصر مستقرة رغم فيروس كورونا

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا قمنا باختيار ندوة "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل"، لنبعث رسالة إلى العالم، أن مصر آمنة ومطمئنة.





وأضاف كرم جبر، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن العالم كله خائف من جائحة كورونا وعلى الرغم من ذلك مصر مستقرة.





وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أننا ندعو للسياحة فى سينماء الخالية من الفيروس ومع ذلك تأثرت بانخفاض معدلات السياحة .





وتابعت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أننا حرصنا اليوم أن يكون هناك عدد لا بأس به من المراسلين العرب والأجانب لتغطية الأحداث، والجزء الثاني من الندوة الاحد القادم فى سيناء يحضره مراسلون وإعلاميين من العرب والمصريين والأجانب ليكون هناك رسالة من أرض الواقع تدل على عدم وجود حالات كورونا والتعرف على ما يحدث على أرض سيناء.



