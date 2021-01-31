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طرف ثالث.. خبير أمن معلومات يحذر من تتبع الأطفال على الإنترنت

الأحد 31/يناير/2021 - 02:23 م
وليد عبد المقصود،
وليد عبد المقصود، خبير امن المعلومات
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فرح علاء الخولي
قال وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، إنه يجب على أولياء الأمور تأمين "التابلت او الموبايل" حتى لا يظهر لأولادهم وهم يلعبون أي فيروسات أو أشياء ومحتويات أو حتى إعلانات غير مناسبة لهم، وذلك لأن الطرف الطرف الثالث المتمثل في الجهاز الإلكتروني الذكي يعرف أن المستخدم طفل. 

وأشار إلى أن المستخدم يمثل الطرف الأول والطرف الثاني يمثله المبرمج، بينما الطرف الثالث هم المعلنون والشركات الوسيطة التي تمثل خطورة كبيرة.

وتابع وليد عبد المقصود، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه يجب علينا أن نمنع أن يكون بيننا طرف ثالث، وأنه عندما نفتح المتصفح يجب أن ننقيها وذلك من خلال إضافة تضاف للمتصفح تسمى Adblock زائد المتصفح الذي نريد أن ننقيه.

وأوضح أن تلك الأداة هي التي تمنع انبثاق الإعلانات من المتصفح، وتحجب الإعلانات من الظهور من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أن الأطفال يحدث لهم تتبع أيضا من قبل الشركات والمعلنين "الطرف الثالث".

وأضاف: "الناس فاكرة إن إحنا بس اللي بيحصلنا تتبع"، وتقوم كل شركة بعمل ملف للطفل ليعرف ما هي ميوله أو اهتماماته، ويتم عمل له ID " يعني كل طفل ليه رقم على الإنترنت من الشركات المتتبعة، بيعرفوا هو قعد كام ساعة على النت"، ثم يبدأ في ظهور الاعلانات له بعد فترة معينة.
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