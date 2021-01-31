ضبط مستلزمات طبية وزراعية في حملات تموينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار، قامت إدارة تموين بلبيس بحملات تفتيشية على محال بيع المستلزمات البيطرية، وتم ضبط المخالفات الآتيه وتحرير محاضر ضد أصحابها وبياناتها كالتالى:

تحرير المحضر رقم ( 2009 ) جنح بلبيس ضد م ف ر لحيازته مستلزمات بيطرية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 55 عبوة جات نارت +10 عبوة ديمكس + 20 كيس اوتريو + 70 كيس مسحوق فطرى ريدو كوبر + عبوة فرنل بورتيوم جميعهم سلع منتهية الصلاحية.





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كما تم تحرير المحضر رقم ( 2010 ) جنح بلبيس ضد م م ح صاحب مستلزمات زراعية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير المحضر رقم ( 2011 ) جنح بلبيس ضد أ م م تاجر تموينى لعدم مزاولة النشاط .

وتم تحرير المحضر رقم (2012 ) جنح بلبيس ضد أ م و تاجر تموينى لعدم مزاولة النشاط وتحرير المحضر رقم ( 2013 ) جنح بلبيس ضد ن أ ب تاجر تموينى لعدم مزاولة النشاط .

كما تم تحرير (١٥) تقرير ضد مخابز مخالفة لعدم تقديم شهادات صحية وعدم نظافة أدوات العجين ونقص زنه رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وعلي جانب آخر فقد هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أبطال فريق نادي الشرقية للهوكي مواليد 2000 لتألقهم وحصولهم على الميدالية الذهبية في نهائي بطولة الجمهورية والتي أقيمت على ملعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي في الفترة من 12 نوفمبر 2020 وحتي 29 يناير 2021 .

أكد محافظ الشرقية ، علي أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيرًا إلي أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة , مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بالرياضة وتضع الرياضيين ضمن رؤية 2030.