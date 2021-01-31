ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس

الأحد 31/يناير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عمرو سيد
رصدت عدسة صدى البلد، صباح اليوم الأحد، استمرار وزارة النقل بإنشاء المترو بالبناء بمحطات الأستاد والشهيد هشام بركات بشارع يوسف عباس.

كما ظهر فى الصور شبه انتهاء المحطات بشكل كامل والمواطنون فى انتظار تشغيل المحطات لأنها ستحل جزءا كبيرا من أزمة المرور.

يذكر أن أكد الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لمحطتي النزهة وهشام بركات منتصف مارس القادم، على أن يتم التشغيل بشكل أولى بالركاب نهاية مارس الجاري، أو مطلع أبريل على أقصى تقدير.

وجاءت تصريحات والي، ردا على سؤال كامل الوزير وزير النقل، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم لعدد من محطات مترو الانفاق في المرحة الرابعة من الخط الثالث للمترو.
شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس
شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس
شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس
شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس
شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس
شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس
شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور