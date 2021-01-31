شاهد.. استمرار العمل فى محطات المترو بشارع يوسف عباس

رصدت عدسة صدى البلد، صباح اليوم الأحد، استمرار وزارة النقل بإنشاء المترو بالبناء بمحطات الأستاد والشهيد هشام بركات بشارع يوسف عباس.





كما ظهر فى الصور شبه انتهاء المحطات بشكل كامل والمواطنون فى انتظار تشغيل المحطات لأنها ستحل جزءا كبيرا من أزمة المرور.





يذكر أن أكد الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لمحطتي النزهة وهشام بركات منتصف مارس القادم، على أن يتم التشغيل بشكل أولى بالركاب نهاية مارس الجاري، أو مطلع أبريل على أقصى تقدير.



