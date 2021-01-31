لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة على المحلات والمطاعم

شدّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بكل حزم ودون تهاون موجهًا القيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات رقابية وتفتيشية على المطاعم والمقاهي والمنشآت العامة والخاصة والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





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وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس حملة على عدد من المحلات والمطاعم والمقاهي بنطاق حي غرب وحي شرق أسيوط بمشاركة مسئولي الصحة والتموين والبيئة وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كافة المنشأت أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة والتشديد علي استمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، فضلًا عن التفتيش على السلع المعروضة للبيع للتاكد من صلاحيتها ومحاربة الغش التجاري.





كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".