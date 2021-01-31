علاء عابد: جذب الاستثمارات يتطلب شبكة طرق قوية

وجه علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للوزير كامل الوزير، مشيرا إلى أنه يجب توجيه التحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق.
وقال عابد، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان اإنه سيكون لنا الكثير من العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة النقل.
وأشار إلى أنه بالإطلاع علي ماتم إنجازه من 2014 وحتي الآن، كان تصنيف مصر 118 المتعلق بالنقل في العالم، وخلال وقت قليل تقدمنا 90 مركزا لنصل إلى المركز28.
وواصل: لا يمكن أن يكون لدينا استثمارات نرجو في زيادتها دون شبكة الطرق القوية كالتي نراها.