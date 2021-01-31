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برلمان

علاء عابد: جذب الاستثمارات يتطلب شبكة طرق قوية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:18 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجه علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للوزير كامل الوزير، مشيرا إلى أنه يجب توجيه التحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق.

وقال عابد، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان اإنه سيكون لنا الكثير من العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة النقل.

وأشار إلى أنه بالإطلاع علي ماتم إنجازه من 2014 وحتي الآن، كان تصنيف مصر 118 المتعلق بالنقل في العالم، وخلال وقت قليل تقدمنا 90 مركزا لنصل إلى المركز28. 

وواصل: لا يمكن أن يكون لدينا استثمارات نرجو في زيادتها دون شبكة الطرق القوية كالتي نراها.
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